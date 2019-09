Sam Beukema tekent tweejarig contract bij Go Ahead Eagles

Sam Beukema heeft vanmiddag een tweejarig contract getekend bij Go Ahead Eagles. Hierdoor ligt de 20-jarige mandekker, die nog een amateurcontract had, tot medio 2021 vast in 'zijn' Deventer.

Beukema sloot in 2017 aan bij de hoofdmacht van Go Ahead Eagles en kwam in zijn debuutseizoen tot zes optredens in het eerste elftal. De stap daarna werd niet gezet: afgelopen jaargang zat Beukema 21 keer bij de wedstrijdselectie, maar speelde hij geen minuut. "De staf gaf aan tevreden te zijn met mijn ontwikkeling, maar ik bleef bankzitter", vertelt Beukema. "Dat is dan soms wel even slikken. Maar ik heb nooit opgegeven, heb nooit gedacht: misschien wordt het niks."

Vertrouwen

Zijn kersverse contract moet de basis vormen van een seizoen met veel speelminuten. "Met de hulp van de mensen om mij heen – thuis en op de club – heb ik nooit verzaakt en dat wordt nu beloond met een nieuw contract. De afgelopen weken had ik niets te verliezen, en zo speelde ik ook. Vrij in het hoofd. Dat wil ik doorzetten, met daarbij wel de rust en het vertrouwen dat dit contract met zich meebrengt", aldus Beukema.

Beloning

Technisch manager Paul Bosvelt laat weten dat de tweejarige verbintenis een beloning is voor de ontwikkeling die Beukema doormaakt. "Sam heeft zich na een lastig seizoen terug geknokt, en draait volop mee in de eerste selectie. Dat is knap en getuigt van de absolute wil om te slagen"