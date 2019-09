Nieuwe Europese regels lijken doodvonnis voor vrijwillige brandweer

Landelijk gezien is tachtig procent van de brandweerlieden als vrijwilliger actief, maar als de regelgeving gaat veranderen moeten de vrijwillige brandweerlieden en de collega's in dienst gelijk worden behandeld. Dus allemaal tegen betaling én in dienst.

Dat is voor brandweerkorpsen bijna niet te doen. "Het is niet mogelijk om iedereen hier op de kazerne te laten zitten. We hebben in Oldenzaal niet tien tot twintig branden voor al die mensen. Dat wordt te duur", legt Wevers uit.

Stelsel in standhouden

"Ik weet al een paar maanden dat dit eraan zit te komen. Dat wordt flink puzzelen, hoe gaan we hiermee om? We willen ons stelsel met de vrijwillige brandweer in stand houden, maar het moet ook aan de Europese regels voldoen."

Bij een brand gaan nu de piepers bij de brandweermannen af. De eerste zes die kunnen, springen in de auto om de brand te blussen. "Op een professionele manier", benadrukt de commandant.

Vrijwilligers hebben de regie

Die werkwijze kan bij verplichte diensten veel veranderen bij de brandweer. "Hoofdwerkgevers geven de vrijwilligers de ruimte om te gaan wanneer het kan. Als de vrijwilligers niet kunnen, komen ze niet. Ze hebben zelf de regie bij hun vrijwilligersschap. Dat is bij een dienstverband anders. Alles zal dan gaan veranderen, dat levert nog flink wat denkwerk op."

Toch hoopt Wevers vurig op een oplossing. "Ik weet zeker dat we hier gaan uitkomen. Ik merk aan iedereen dat we de huidige opzet in stand willen houden."