FC Twente Vrouwen ondanks nederlaag naar achtste finales Champions League

FC Twente Vrouwen heeft zich verzekerd van een plek in de achtste finales van de Champions League. In De Grolsch Veste ging de ploeg van trainer Tommy Stroot onderuit tegen Sankt Pölten (1-2), maar plaatste het zich door de eerdere overwinning in Oostenrijk (2-4) wel voor de laatste zestien.

Een hoogstaande wedstrijd was het allerminst, maar aan spanning geen gebrek. FC Twente moest al na zes minuten in de achtervolging toen Sankt Pölten al vroeg in het duel het net wist te vinden, nadat de thuisploeg twee dotten van kansen om zeep hielp. Bernadett Zágor trok de wedstrijd open en produceerde de 0-1.

Alweer Kalma

Lang duurde het echter niet voor de gelijkmaker viel, want enkele ogenblikken later schoot de in bloedvorm verkerende Fenna Kalma de 1-1 op het scorebord. Beide ploegen kregen in het restant van het eerste bedrijf voldoende mogelijkheden om de leiding te nemen, maar gescoord werd er niet meer voor de theepauze.

Tweede helft

Amper onderweg in de tweede helft nam Sankt Pölten andermaal de leiding in Enschede. Met een geweldige knal van afstand liet Maria Mikolajova FC Twente-keepster Daphne van Domselaar voor de tweede keer deze avond kansloos, waardoor de Oostenrijkers wederom de leiding namen. Daarna bloedde het duel langzaamaan dood, kreeg Sankt Pölten nog enkele kleine mogelijkheden, maar kwam de plek in de volgende ronde van de Champions League niet meer in gevaar voor FC Twente.

Loting

De loting voor de achtste finales wordt maandag 30 september gehouden in het Zwitserse Nyon. De eerste wedstrijd van het tweeluik wordt afgewerkt op woensdag 16 of donderdag 17 oktober. De return staat gepland voor woensdag 30 of donderdag 31 oktober.

