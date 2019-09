Excelsior'31 stelt bekerzege in extremis veilig en krijgt bezoek van FC Utrecht

Excelsior'31 kan zich opmaken voor een bekerkraker met het grote FC Utrecht. Op bezoek bij Dongen schoot Boy Boeloerditi zijn ploeg in de slotfase van het duel naar de eerste ronde in de KNVB Beker: 1-2.

Ondanks dat de ruimtes klein waren en het tempo moordend, werd er wel tweemaal gescoord in de eerste helft. De thuisploeg opende de score via Roshendley Saez, maar Excelsior'31 deed razendsnel wat terug via Boeloerditi, waardoor beide ploegen met een 1-1 stand op het scorebord aan de thee konden.

Boeloerditi

In Noord-Brabant leken Dongen en Excelsior'31 na een gelijkopgaand tweede bedrijf af te stevenen op een verlenging, maar uit het niets deelde Boeloerditi de genadeklap uit en schoot hij Excelsior'31 in de slotminuten op 1-2. Dat Hielke Penterman in extremis verzuimde vanaf elf meter de 1-3 aan te tekenen had geen invloed meer op de einduitslag en was er eentje voor de statistieken.

FC Utrecht

Met de bekerzege op Dongen heeft Excelsior'31 zowel sportief als financieel goede zaken gedaan. In de volgende ronde wacht de equipe van Wesselink een thuisduel met Eredivisionist FC Utrecht. Deze wedstrijd wordt donderdag 31 oktober (18.30 uur) afgewerkt.

Bekerprogramma Overijsselse clubs

FC Twente neemt het in de eerste ronde van de KNVB Beker op tegen De Treffers uit de Tweede Divisie. PEC Zwolle gaat op bezoek bij de Derde Divisionist HSV Hoek, Go Ahead Eagles treft in een uitduel competitiegenoot Almere City en Heracles Almelo ontvangt RKC Waalwijk.

Bekijk hier de andere uitslagen uit de tweede kwalificatieronde en via deze link het programma van de duels eerste ronde. De statistieken van Excelsior'31 zijn hier te vinden.