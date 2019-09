Positieve reacties op stikstofadviezen commissie-Remkes, ook al zijn het 'stevige maatregelen'

Gedeputeerde Ten Bolscher en directeur Natuur en Milieu Overijssel Matthijs Nijboer reageren positief op de maatregelen die commissie-Remkes vanmiddag noemde om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Ten Bolscher: "Het zijn stevige maatregelen die er liggen, maar die zijn nodig, want het is wel urgent wat er nu aan de hand is."

Ook Nijboer prijst de genoemde maatregelen, waaronder het advies om de snelheid op snelwegen te verlagen en de veestapel van boeren in te laten krimpen. "We hebben te lang op de pof geleefd, dus nu moet er iets gebeuren."

De directeur benadrukt dat het doel van de maatregelen is om de natuur te herstellen, niet 'om de automobilisten te pesten', ook al heerst dat sentiment onder sommige mensen wel.

In kaart brengen

Ten Bolscher begrijpt dat wel. "Dit zijn maatregelen die effect hebben, maar wel van invloed zijn op dingen die we gewend zijn. Maar we moeten het probleem oplossen, want de uitstoot van stikstof is nou eenmaal te groot."

Voor de provincie is een belangrijke rol weggelegd in die oplossing, concludeert Ten Bolscher. "Wij gaan de gebieden in onze provincie in kaart brengen die veel hinder ondervinden van de stikstofuitstoot, maar ook waar die bronnen van die uitstoot zitten. Daar moet wat gebeuren."

Concrete toezeggingen

Wat precies kan de gedeputeerde nog niet zeggen. Zo staat de provincie ervoor open om boeren te ondersteunen die willen verduurzamen. Maar voordat daarover concrete toezeggingen gedaan worden, moet Den Haag bepalen wat het gaat doen met de adviezen van Remkes, vindt Ten Bolscher.

"Hoe dan ook is de agrarische sector voor ons erg belangrijk. Ik vind de beweging die de laatste jaren bij boeren is ontstaan om zelf ook te willen verduurzamen, dan ook erg mooi."