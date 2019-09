Wat vind jij: Scholen moet structureel aandacht besteden aan het geestelijk welzijn van jongeren

Aan haar studenten op de Saxion Hogeschool in Enschede doceert Spitholt lessen Gelukskunde. "De wereld om ons heen is een reflectie van onze gedachten, wij maken van de realiteit onze eigen Netflix-serie. In mijn lessen probeer ik studenten hier bewust van te maken. Zodat ze wat nuchterder in het hier en nu kunnen staan en op die manier hun eigen geluk meer kunnen vormgeven."

Mirjam Spitholt is docent op de Saxion Hogeschool in Enschede. Ook is ze gelukskundige en verzorgt ze jaarlijks zo'n honderd lezingen op scholen en bedrijven.

Het probleem is namelijk, zo vervolgt Spitholt, dat de mens van nature nooit helemaal tevreden is. "We zijn welvarender en veiliger dan ooit, maar een stemmetje in ons hoofd blijft zeuren om meer. 'Nog vijf kilo er af en dan ben ik mooi genoeg' 'Met een nieuwe auto voel ik me prettiger' Dat stemmetje kun je niet uitschakelen, maar als je hem herkent kun je er makkelijker afstand van nemen."



Dat is de insteek van de lessen Gelukskunde die Spitholt geeft. En dat slaat aan. Jongeren van nu zijn doorgaans in weelde opgegroeid, maar merken ook dat het ongelukkige gevoel toch kan knagen: "Ze weten wel dat geluk niet in het materialistische zit, maar waar dan wel in? Volg je vreugde, is mijn advies. Zo leren ze het leven te relativeren."



