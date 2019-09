Oud-directeur Orkest van het Oosten op non-actief wegens mogelijke zakelijke relatie met Amerikaanse fraudeur

Het bestuur van de NBA heeft daarom besloten onderzoek te doen naar de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp. De Enschedeër is daar sinds augustus voorzitter van de raad van commissarissen.

Boekhoudfraude

Via die functie zou hij in contact zijn gekomen met Fastow, een van fraude veroordeelde oud-bestuurder van het Amerikaanse energiebedrijf Enron. Fastow geldt als het brein achter een van de grootste boekhoudfraudes aller tijden.

Mannak is per direct op non-actief gesteld, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Het bestuur van de NBA verwacht dat dit onderzoek enkele weken in beslag zal nemen. Tot dat moment doet het bestuur geen nadere mededelingen over de kwestie.

Orkest van het Oosten

De Enschedeër was al niet onomstreden. Het Orkest van het Oosten kwam enkele jaren geleden onder leiding van Mannak in de financiële problemen door te ambitieuze plannen.

Na een vernietigend rapport door onderzoeksbureau Berenschot over de situatie bij het symfonieorkest, legde Mannak zijn functie per direct neer. Hij was twaalf jaar directeur van het Orkest van het Oosten.