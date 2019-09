Kalma op roze wolk naar Oranje: ''Blij dat we nog twee CL-duels mogen spelen''

In De Grolsch Veste gingen de Twentse dames met 1-2 onderuit, maar door de eerdere 2-4 in Oostenrijk werd er wel een plek in de volgende ronde van het prestigieuze toernooi afgedwongen. "Het is prachtig om dit stadion te spelen. De grasmat ligt er geweldig bij en er was veel publiek. Ik hoop dat er volgende ronde nog meer mensen komen. Dan maken we er weer een mooie wedstrijd van", zegt Kalma na afloop.

Oranje

Kalma had niet verwacht een oproep te krijgen van bondscoach Sarina Wiegman. "Ik was verrast, maar natuurlijk hartstikke trots dat ik mezelf daar mag laten zien. Ik ga daar keihard mijn best doen en laten zien wat ik kan. Daar sta je met de beste voetbalsters van Nederland, dus daar kan ik alleen maar van leren", vervolgt ze.

Loting

Maandag 30 september wordt bekend tegen wie FC Twente het in de achtste finales opneemt. "Het maakt mij niet uit wie we loten, als het maar een mooie wedstrijd wordt. Het zou mooi zijn als we een tegenstander loten, tegen wie nog wat te halen valt. Maar het maakt mij niet uit, ik ben blij dat we door zijn en nog twee wedstrijden in de Champions League mogen spelen", aldus Kalma.