Landbouworganisatie over toename stikstofuitstoot: "Dat kan niet door ons komen"

Volgens Bonthuis is het niet eerlijk dat er weer naar de boeren wordt gekeken (Foto: RTV Oost)

Volgens de commissie moet het probleem bij de bron worden aangepakt, dus bij de sectoren die de meeste stikstof veroorzaken: veehouderij, verkeer, bouw en industrie. Er moet snel in kaart worden gebracht welke veehouderijen verouderde stalsystemen hebben en relatief veel ammoniak uitstoten bij stikstofgevoelige natuurgebieden. Als dit duidelijk is, kan de overheid een gerichte verwerving of sanering van agrarische bedrijven uitvoeren.

Daarnaast moet de snelheid op rijks- en provinciale wegen omlaag, adviseert Remkes. "Wat rustiger rijden scheelt een heleboel", aldus Remkes. En heel veel langer duurt de reis niet eens, betoogde Remkes in de persconferentie waar hij het advies van zijn commissie toelichtte.

'Rekening voor de boeren'

"Enerzijds ben ik blij dat niet heel agrarisch Nederland door de voorgestelde maatregelen wordt getroffen", zegt Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO Noord-Oost Twente. "Anderzijds ben ik teleurgesteld. Sinds de jaren negentig heeft de veehouderij de uitstoot met 65 procent teruggedrongen en toch wordt een fors deel van de rekening bij de veehouders neergelegd."

'Meeste uitstoot door verkeer'

De toename van de stikstofuitstoot ligt volgens Bonthuis bij andere bronnen. "Die uitstoot komt door transport, vliegverkeer en de bouw. Het aantal auto's groeit nog iedere dag. Toch wordt er naar de boeren gekeken, daar zijn we niet blij mee."

Bonthuis vreest dat een aantal Overijsselse boeren de dupe zal worden van de aanbevelingen om de stikstofuitstoot in te dammen. Ondanks dat zij al veel in emissiearme maatregelen hebben geïnvesteerd. "Neem het gebied rond Haaksbergen. Zeventien jaar geleden moesten boeren vlakbij het dorp vertrekken omdat er woningbouw moest komen. Zij hebben hun bedrijven richting de natuur verplaatst, maar nu is dat blijkbaar te dicht bij Natura 2000-gebieden."

Duitse uitstoot

De voorzitter ziet voor die boeren de bui al hangen. "Bij de verhuizing is destijds gezegd dat de agrariërs dertig jaar op hun nieuwe locatie konden blijven. Nu is het zeventien jaar later en lijkt het erop dat ze weer moeten verkassen."

Boeren verplaatsen die net iets hebben opgebouwd op een nieuwe locatie, dat kan Bonthuis niet verkroppen. "Zoals ik al zei is de landbouwuitstoot met 65 procent afgenomen. Én er wordt geen rekening gehouden de uitstoot vanuit Duitsland."