Wethouder uit Tubbergen denkt mee over stikstofcrisis: Overijsselse gemeenten stem geven

Hoe nu verder? Het is een veel gestelde vraag nadat Johan Remkes het rapport van zijn commissie presenteerde met daarin aanbevelingen om de stikstofuitstoot in Nederland te laten dalen. Gemeenten in Overijssel willen graag meepraten over de vervolgstappen die nu genomen moeten worden. De Tubbergse wethouder Erik Volmerink is naar voren geschoven door Overijsselse gemeenten om mee te praten over een oplossing.

Volmerink maakt deel uit van de zogenoemde kopgroep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die in oktober voor het eerst bij elkaar komt. Elke provincie levert een wethouder. Hoe het nu verder moet, weet de kopgroep ook nog niet. "Dat is een hele goede vraag. Hoe het nu verder moet. Iedereen worstelt daar nu mee."

Het advies van Remkes heeft weinig onzekerheid kunnen wegnemen over de problemen rond stikstof. Alle sectoren zullen hun steentje bij moeten dragen, maar begonnen wordt met landbouw en het verkeer. Maar details, bijvoorbeeld op welke wegen de snelheid omlaag moet, kunnen nog niet worden gegeven. Daar moet de komende maanden meer duidelijk over worden.

Noodmaatregelen

Het doel van de kopgroep is de gemeenten een stem geven in het vervolgtraject rond de stikstofcrisis. Want er mag nu dan een advies liggen van de Commissie-Remkes, een oplossing voor de problemen is er nog lang niet. Remkes had het tijdens de presentatie van het advies niet voor niets over noodmaatregelen. Pas mei volgend jaar volgt een tweede advies van de commissie.

Het is maar de vraag of de maatregelen die Remkes voorstelt op korte termijn genomen kunnen worden, aangezien het saneren, opkopen of verplaatsen van boerenbedrijven tijd kost. Volgens Volmerink is alleen de verlaging van snelheden op korte termijn te realiseren. "Dat moet vrij snel per wet te regelen zijn", verwacht Volmerink.

Heel emotioneel

Op andere fronten blijft de onzekerheid bestaan. Bij boeren die in de omgeving van Natura 2000-gebieden wonen, bijvoorbeeld. "Ik vind het wel heel emotioneel voor de boerengezinnen die dit aan gaat", stelt Volmerink die zelf als wethouder weer zorgen heeft voor de gevolgen die het verdwijnen of verplaatsen van boerenbedrijven heeft voor het gebied waar die boerenbedrijven nu staan.

"Wat doet dat met de vitaliteit van gebieden?", vraagt Volmerink zich af. Gemeenten en provincies maken veel regels maar de gemeenten krijgen te maken met thema's als leefbaarheid. In het advies dat mei volgend jaar door de Commissie-Remkes wordt gegeven, willen de gemeenten hun stem nadrukkelijker laten horen.