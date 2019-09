Check hier de Overijsselse voetballers met de hoogste rating in FIFA 20

Bas Dost is met een rating van 82 de beste Overijsselse speler in FIFA 20 (Foto: Screenshot FIFA)

Gameliefhebbers kijken er ieder jaar reikhalzend naar uit: de release van de nieuwe editie van voetbalgame FIFA. Vanaf morgen kunnen ze zich uitleven met FIFA 20, uitgave 27 van het populaire spel. Beste Overijsselse voetballers in de game zijn Bas Dost en Wout Weghorst. Check onderaan het artikel welke achttien Overijsselaars het best scoren.

De carrières van Bas Dost (Deventer) en Wout Weghorst (Borne) tonen sowieso al veel parallellen. Beiden debuteerden in het profvoetbal bij FC Emmen om via Heracles de stap naar de Eredivisie te maken. Vervolgens dwongen beiden bij een Nederlandse subtopper een transfer naar VfL Wolfsburg af.

Dat Dost en Weghorst ook binnen de lijnen vergelijkbaar zijn, blijkt wel uit de ratings in FIFA 20. De beide spitsen, respectievelijk 1.96 en 1.97 meter lang, moeten het hebben van hun afwerkskills en hun kopkwaliteiten. Dribbelen en meeverdedigen is niet bepaald aan de twee besteed.

Onderaan de streep heeft EA voor Dost een rating van 82 in petto en moet Weghorst het doen met 81. Laatstgenoemde kan zich in het speltype carrière nog wel opwerken naar 82.

El Ahmadi

Na Dost en Weghorst is Karim El Ahmadi de Overijsselaar met de hoogste rating in FIFA 20. De geboren Enschedeër slijt zijn dagen tegenwoordig bij Al-Ittihad, uitkomend in de competitie van Saudi-Arabië. Met een rating van 76 is El Ahamdi volgens EA de beste speler van die ploeg.

Daarna houdt het niet bepaald over met de Overijsselse spelers in FIFA 20. Mike te Wierik, Anco Jansen en Remko Pasveer krijgen een rating van 71, terwijl Mustafa Saymak en Wout Brama een rating van 70 toebedeeld is. Alle overige Overijsselaars moeten het doen met een rating onder de 70.

Hoogma

In het speltype carrière is het overigens nog geen gek idee om de jonge Overijsselse verdedigers in de gaten te houden. Justin Hoogma kan met een potentiële rating van 80 op termijn een welkome versterking zijn voor menig defensie. Topper in spe is Sepp van den Berg. Aan het begin van de game is zijn rating nog 66, maar hij kan uitgroeien tot een absolute topper met een rating van 84.

* Bij Overijsselse voetballers zijn we uitgegaan van spelers die geboren zijn in de provincie Overijssel. Ola John (rating 73), die vanaf zijn tweede in Overijssel woonde, is bijvoorbeeld niet opgenomen. ** Enkel spelers die speelbaar zijn in het speltype carrière zijn meegenomen. Speelsters als Jill Roord en Anouk Dekker zijn bijvoorbeeld alleen te spelen met Nederlands Elftal Vrouwen. Hun clubs zijn niet opgenomen in FIFA 20 en dus niet speelbaar in het speltype carrière.