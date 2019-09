Overijsselse advocaten zijn lage vergoedingen zat en weigeren piketdienst

Piketvergoedingen zijn vergoedingen die een advocaat krijgt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor gesubsidieerde rechtsbijstand komen mensen in aanmerking die zelf geen advocaat kunnen betalen.

Veel strafrechtadvocaten uit de regio doen mee aan een actie tegen de, in hun ogen, te lage vergoedingen. Online geven ze hun beschikbaarheid door en ze vullen nu allemaal in dat ze de eerste twee weken van januari ‘niet beschikbaar’ zijn. Dat zou er toe kunnen leiden dat verdachten in die periode geen advocaat krijgen toegewezen.

Onlangs kondigden enkele advocaten al aan te stoppen met de zogenoemde piketregeling voor minderjarige verdachten. Nu wordt dus een grotere actie op touw gezet.

Ultralaag

"De vergoedingen die we krijgen zijn ultralaag", zegt strafrechtadvocaat Anno Huisman uit Deventer. "Het komt geregeld voor dat we worden ingezet om een cliënt bij te staan en dat we daarvoor 150 euro krijgen. In totaal. Soms zijn we voor dat bedrag een dag bezig, maar soms ook drie dagen. Daar komt een schilder zijn bed niet voor uit."

Huisman: "Het is zo onredelijk wat van ons verwacht wordt. De minister doet hier al jaren niets aan. Dan houdt het een keer op."

De afgelopen jaren is het aantal gesubsidieerde advocaten flink gestegen. Als het aan minister Dekker voor Rechtsbescherming ligt, worden deze stijgende kosten van rechtshulp teruggedrongen. Hij wil de piketvergoedingen verlagen en kijken of zaken zonder tussenkomst van een rechter opgelost kunnen worden. Mensen stappen nu te snel naar de rechter, vindt het kabinet.

Enkele honderden

Het initiatief om twee weken lang geen piketdiensten te draaien, komt van de Amsterdamse advocaat Robert Malewicz. In korte tijd hebben al veel advocaten zich aangesloten. "Zover ik weet, doen enkele honderden advocaten mee", aldus Huisman. "Maar nog niet iedereen is bereikt. Via de Nederlandse orde van advocaten proberen we alle advocaten in Nederland te informeren.”