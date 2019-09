Uittips voor dit weekend

Vredesweek (Foto: Pixabay)

PAX Vredesweek Zwolle

Vrijdag is er in het kader van de PAX Vredesweek een grensverleggende maaltijd. Mensen uit verschillende culturen serveren hun heerlijke gerechten. Kom deze middag om 17.30 uur naar het Dominicanenklooster in Zwolle en eet lekker mee!







De IJssel (Foto: RTV Oost/Bart Kieft)

Dag van de IJssel van Kampen tot Doesburg

Zaterdag 28 september aanstaande zal onder meer in het centrum van Kampen de ’Dag van de IJssel' plaatsvinden. Voor veel bewoners en organisaties uit de regio én voor bezoekers is de IJssel heel belangrijk. De Dag van de IJssel is nadrukkelijk een combinatie van aandacht voor landschap, natuur, cultuur, erfgoed, milieu en de mensen. In alle steden die aan de IJssel liggen wordt de 'Dag van de IJssel gevierd!

Oogsten met de zeis (Foto: Frank Magdelyns via Pixabay)

Maaien met de zeis De Lutte

Landschap Overijssel organiseert aanstaande zaterdag voor particulieren en vrijwilligers de cursus ‘Maaien met de zeis’ in De Lutte. Maaien met de zeis is een oud ambacht dat steeds vaker wordt uitgeoefend. Dat leren we vandaag.

Pompoenen op de kar (Foto: Bert Eeftink)

Pompoenhöfke Enschede

Zondag is de jaarlijkse open dag van het Pompoenhöfke in Enschede. Eerst kijken op het land waar de pompoenen groeien, hier kun je ook de flessenkalebassen bewonderen. Vervolgens wandel je langs de bloemen en kom je op een kleine markt met streekproducten en mensen die hun pompoenhobby laten zien. Lekker knus en gemoedelijk dus.

Bierfestival Raalte (Foto: Pixabay)

N'joy festival Raalte

Een weekend vol kunst, cultuur en lekker eten. In Raalte is er genoeg te beleven tijdens het N'joy festival. Maak komend weekend een rondgang langs de cafés van Raalte en proef en geniet van verschillende speciaalbieren. De all-inkaarten zijn te koop bij de deelnemende horecabedrijven.