Onderscheiding voor Steenwijkerwolder die toespraken schreef voor Martin Luther King

Harcourt Klinefelter (81) en Annelies Klinefelter - Koopmans (74) zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Harcourt was in 2009 al benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vredeswerk.

Martin Luther King

De Amerikaanse Harcourt Klinefelter was ooit vriend en rechterhand van Martin Luther King. Klinefelter was woordvoerder, schreef toespraken en zorgde dat alles wat er gebeurde werd gefilmd.

'Vredespaar' Klinefelter uit Steenwijkerwold geridderd voor levenslange strijd voor wereldvrede (Foto: RTV Oost)

Bij een christelijke burgerrechtenorganisatie ontmoette Klinefelter een Nederlandse vrijwilligster, Annelies, met wie hij trouwde. De Friese Annelies kon niet echt aarden in Amerika. Na de moord op King kozen ze voor Nederland, en kwamen terecht in Steenwijkerwold.

Annelies Annelies Klinefelter-Koopmans probeerde verder vanuit Nederland de droom van dominee King uit te dragen, de boodschap van wereldvrede, gerechtigheid en geweldloos handelen. Ze nam deel aan demonstraties, was actief in de strijd tegen kernbommen, en voorzitter van het landelijke werkverband Geweldloos Samenleven. Ook richtte ze in 2010 de Nederlandse tak van de Christian Peacemaker Teams op.



Harcourt Harcourt Klinefelter, die zelf ook predikant is, is na de dood van King aandacht blijven vragen voor diens boodschap. Hij richtte zich op het toepassen van geweldloos verzet in oorlogs- en conflictsituaties. Hij geeft nog geregeld lezingen op middelbare scholen over geweldloos verzet. Ook bezocht hij de afgelopen jaren vluchtelingenkampen in onder meer Jordanië en op Lesbos.



Vredesapostel In 2018, bij de herdenking van vijftigste sterfdag van King verscheen een boek over het leven en werk van Klinefelter, getiteld "Het leven van vredesapostel Harcourt Klinefelter, globalisering van de droom van Dr. Martin Luther King."