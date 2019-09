Aanvoerder Veldmate staat voor rentree bij Go Ahead Eagles

Jeroen Veldmate maakt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen zijn opwachting bij Go Ahead Eagles. De verdediger is hersteld van een achillespeesblessure en start in de uitwedstrijd tegen NEC in de basis. Julius Bliek belandt daardoor op de bank.

Met de terugkeer van Veldmate is de ziekenboeg van Go Ahead Eagles bijna helemaal leeggestroomd. Alleen de langdurig uitgeschakelde Wout Droste ontbreekt.

Geen revanchegevoelens

Trainer Jack de Gier keert morgenavond even terug bij NEC, de club waar hij eerder dit jaar ontslagen is. De coach gaat er nuchter mee om: "Voor mij is het geen beladen wedstrijd. Ik heb daar gewerkt en ben daar ook weggestuurd. Maar dat was het. Ik ben nu met Go Ahead Eagles bezig. Ik heb geen revanchegevoelens, maar wil gewoon die wedstrijd winnen."

NEC is de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie en heeft twee punten minder dan Go Ahead Eagles.

Live op radio

Het duel in het Goffertstadion is vrijdgavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.