Zwolse auteur biografie Fernando Ricksen over uitvaart: "Emotioneel maar ook ruimte voor een lach"

Duizenden mensen hebben gisteren in Glasgow de laatste eer bewezen aan Fernando Ricksen. De oud-voetballer overleed vorige week op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van de spierziekte ALS. De kist werd o.a. gedragen door Vincent de Vries, boezemvriend van Fernando Ricksen en auteur van diens biografie. Bert van Losser sprak de Zwollenaar vanochtend in Goeiemorgen Overijssel.

"Het was écht heel bijzonder, het leek wel een soort staatsbegrafenis met de hoeveelheid mensen die er waren", begint De Vries. "Ook in de kranten ontkom je er niet aan. Pagina na pagina wordt Fernando geëerd. Ze schrijven vooral over zijn ‘brave heart’, over hoe moedig hij is geweest in zijn strijd tegen ALS en hoe hij die ziekte ook op de kaart heeft gezet."

Ricksen beleefde vooral successen bij Glasgow Rangers. Huidig manager van de Rangers Steven Gerrard was dan ook aanwezig bij de ceremonie, evenals Neil Lennon, de coach van aartsrivaal Celtic. "Van haat en rivaliteit leek ineens even geen sprake, er stonden ook supporters van Celtic in het groen-witte shirt langs de kant. Dat zegt wel heel veel."

Grappen en grollen

Vincent was zelf één van de dragers van de kist. "Dat was erg emotioneel, zeker het moment toen we de kerk binnenkwamen onder begeleiding van het nummer Fernando van ABBA." De plechtigheid was zeker niet alleen sober, aldus De Vries: "We zijn nu natuurlijk allemaal triest dat hij is overleden maar zijn leven was natuurlijk op de laatste periode na, wel heel mooi. Er was juist ook heel veel grappen en grollen, want dat was natuurlijk Fernando ook wel en dit kwam ook naar voren in de speeches."



Ook Ricksen’s ex-ploeggenoten Michael Mols en Kevin Hofland waren aanwezig. "Voor hen was het ook erg emotioneel maar er was dus zeker ook ruimte voor een lach. Zeker in de bus op weg naar het crematorium ging het over al zijn grappen en streken. Je kan wel heel triest zijn, maar het is ergens natuurlijk ook wel een opluchting voor Fernando zelf, want in de laatste periode was het gewoon mensonterend."

Tweede boek

Tot slot gaf De Vries aan bezig te zijn met een tweede boek over Fernando Ricksen, over hoe de ex-voetballer om is gegaan met de bijzondere spierziekte. "Die willen we volgend jaar graag uitbrengen op de internationale dag van ALS."