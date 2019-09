Slepende moordzaak Enschedeër Daan Mellée: nieuw onderzoek in woning

Forensisch experts zijn vanmiddag bezig met nieuw onderzoek in de woning, waar juli vorig jaar Daan Mellée werd vermoord. In het pand aan Het Oosterveld werd de 26-jarige Mellée met pistoolschoten van het leven beroofd. Ook zijn er rechercheurs van het team Letland ter plaatse. Het is intussen ruim een jaar geleden dat de moord werd gepleegd.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Het is daarmee de tweede keer dat geruime tijd na de moord nieuw onderzoek in het pand wordt uitgevoerd. In mei dit jaar kamden forensisch experts de woning namelijk ook al eens uit op eventuele sporen.

Laatste stand van zaken

De nabestaanden van Daan Mellée zijn vanochtend door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het onderzoek. "We hebben niet de indruk dat er sprake is van een doorbraak, maar er is nog steeds progressie, zo is ons verteld. Zodra het een cold-casezaak wordt zijn wij de eersten die dat horen, maar dat is dus niet het geval. Het onderzoek is nog altijd in volle gang en dat vinden we een positieve zaak", aldus vader Joop.



Niet geleden

Ook kreeg de familie vanochtend antwoord op een prangende vraag. "Wat ons al die tijd heeft beziggehouden, is de vraag in hoeverre Daan heeft moeten lijden. Maar de officier van justitie heeft ons verzekerd dat dat niet het geval is. Dat is een enigszins geruststellende gedachte."

In dit slepende moordonderzoek werden meerdere personen aangehouden, maar allen zijn weer op vrije voeten gesteld. Volgens een politiewoordvoerder gelden twee van hen - een man en een vrouw - nog steeds als verdachte.