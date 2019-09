Door Almelo geweerde zorgaanbieder Thuisgevoel: 'Wij werken uitsluitend volgens de wet'

De Almelose zorgorganisatie Het Thuisgevoel neemt afstand van het verleden van haar oprichtster. De stichting Het Thuisgevoel is een van de twee zorgaanbieders, waarvan de gemeente Almelo eerder deze week besloot het lopende contract niet te verlengen. 't Thuisgevoel vindt nu dat het wordt gestraft voor het verleden van z'n oprichtster. "Dit voelt als een messteek in de rug van onze harde werkers. Wij zijn een eerbare organisatie."

't Thuisgevoel vindt dat het ten onrechte wordt geassocieerd met Avant Zorg en Welzijn. Nadat deze zorgorganisatie failliet was gegaan en de twee directieleden door de curator persoonlijk aansprakelijk werden gesteld, richtte mevrouw U.T. later de stichting Het Thuisgevoel op.

Juist vanwege de negatieve beeldvorming rond haar naam heeft U.T. in mei dit jaar Het Thuisgevoel overgedragen aan mevrouw H. Berri. "Omdat de stichting Het Thuisgevoel sindsdien niets meer met de voormalige organisatie Avant Zorg en Welzijn te maken heeft, wensen wij dan ook niet langer daarmee in verband te worden gebracht", zo laat Het Thuisgevoel in een verklaring weten.

Distantiëren

Het Thuisgevoel neemt dan ook nadrukkelijk afstand van het verleden van oprichtster U.T., die bovendien tot mei dit jaar bestuurslid was. "Dat de stichting in een negatief daglicht wordt gezet door de verbinding met het voormalige Avant Zorg en Welzijn kunnen wij niet verkroppen. Het Thuisgevoel staat in zijn totaliteit los van deze organisatie. Wij distantiëren ons dan ook van aantijgingen die in de media breed uitgemeten worden aan onze organisatie."

'Messteek in de rug'

Nadat de gemeente Almelo eerder deze week had gemeld de contracten niet te verlengen met BiOns en Het Thuisgevoel, werd toch weer de associatie gemaakt met Avant Zorg en Welzijn. Tot onvrede van de huidige leiding van Het Thuisgevoel. "Dit voelt als een messteek in de rug van onze harde werkers. Zij zetten zich met bloed, zweet en tranen in voor de ouderen, kinderen, buren en familieleden. Het is niet eerlijk dat zij nu besmeurd worden met de slechte naam van een niet meer bestaande organisatie."

Het Thuisgevoel benadrukt dat er uitsluitend op bonafide wijze wordt gewerkt. "Vooralsnog is er geen enkele aanleiding gebleken dat er met zorggelden wordt gerommeld door de stichting Het Thuisgevoel. Integendeel, al onze personeelsleden worden conform de cao uitbetaald en alle boeken zijn te verantwoorden en verenigbaar met de geldende wetgeving. Wij zijn een eerbare organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de medemens, voor de hulpbehoevenden in onze maatschappij."