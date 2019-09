Fruitpersdag Mander levert een kleine drieduizend liter sap op

Gert Gerrie Jurgen uit Welsum, eigenaar van de sapmobiel, is meer dan enthousiast. "Het is mooi om te zien hoe blij en tevreden de particuliere fruittelers zijn".

Een mooi proces

Het is ook écht leuk om van dichtbij te zien hoe het werkt. Simpel en snel: het fruit gaat er aan de ene kant in, wordt gewassen, gesneden, geperst ét voila, klaar is het sap.

"Deze mobiele persmachine huur je als particulier niet zomaar even. Wij doen dit om de fruittelers tegemoet te komen. Én om het hebben van boomgaarden in Overijssel te stimuleren", aldus Marjan Wagenaar van Landschap Overijssel.

De fruitpersdag van Landschap Overijssel wordt goed bezocht (Foto: Esther Rikken)

Meerdere dagen

Het is gezellig druk op het terrein van Landschap Overijssel in Mander, op een steenworp afstand van Watermolen Bels. In totaal zijn er vandaag 3500 kilo appels & peren verwerkt. Goed voor 2800 liter sap.

De fruitpersdag in het Dal van de Mosbeek gemist? Geen probleem. Op 20 oktober is er nog een fruitpersdag bij het bezoekerscentrum van Landschap Overijssel, De Wheem in Balkbrug.