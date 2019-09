OM eist 3,5 jaar cel tegen Raaltenaar voor grootschalige handel in illegaal vuurwerk

Tegen een 35-jarige man uit Raalte is 3,5 jaar gevangenisstraf geëist wegens grootschalige handel in illegaal vuurwerk. Dat is de uitkomst van de laatste zittingsdag in het dagen durende strafonderzoek dat de naam 'windkracht' kreeg.

Eerder deze week werd ook al 3,5 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Enter.

Verdacht pakket

De twee liepen eind 2016 tegen de lamp toen er bij het pakketverzendbedrijf van UPS in Duitsland een verdacht pakketje werd aangetroffen. In het pakketje, dat bestemd was voor een adres in Italië, zat 19.500 euro verstopt in een lege wasmiddeldoos.

Omdat het ging om biljetten van 200 en 500 euro werd meteen vermoed dat er iets niet in de haak was. Het pakket werd terug naar Nederland gestuurd en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werd ingeschakeld.

Vrachtwagen met illegaal vuurwerk

Al snel was duidelijk dat dat het pakket verzonden was door de 32-jarige partner van de man uit Raalte en dat deze man al eens eerder veroordeeld was voor de handel in illegaal vuurwerk.

Bij een huiszoeking werden bestellijsten gevonden en sporen die leidden naar een vrachtwagen met 700 kilo illegale knallers in Olst. In Zwartsluis en Wierden werd nog meer vuurwerk aangetroffen.

'Jammer'

In de woning van de Raaltenaar werden ook nog eens 150 scherpe kogelpatronen gevonden en stuitte de politie op een 'jammer', een apparaat dat bedoeld is om radioverkeer, bijvoorbeeld van de politie, te storen.



De rechtbank doet op 31 oktober uitspraak.