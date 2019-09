Wat vind jij: Staken voor het klimaat moet voor de toekomst van kinderen

Het is een heet hangijzer en een van de belangrijkste vraagstukken van de huidige tijd: het klimaat. Vrijdag vindt er in Den Haag een klimaatstaking plaats, die aansluit in een week waarin veel internationale klimaatacties werden gehouden.

Eerder deze week baarde de 16-jarige activiste Zweedse Greta Thunberg opzien met een emotionele speech op de VN-klimaattop, waarin ze de wereldleiders terecht wees en een oproep deed voor een beter klimaatbeleid. Dat leidde internationaal tot veel acties en stakingen.

Protestmars

In Den Haag zullen actievoerders vrijdag een protestmars lopen rond het Binnenhof. Een uitstekend initiatief, vindt ook Arjen Hoekstra, professor aan de Universiteit Twente. "Het is simpelweg nodig, om meerdere redenen. De laatste vijf jaar waren de warmste jaren ooit gemeten en daarnaast neemt de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer nog steeds jaar na jaar toe", betoogt hij. "Dat komt omdat wij nog steeds méér in plaats van minder broeikasgassen uitstoten."

Arjen Hoekstra is professor in water management en is tevens hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de Lee Kuan Yew School of Public Policy aan de National University of Singapore. Hoekstra is cum laude afgestudeerd in de civiele techniek en gepromoveerd in de beleidsanalyse, beide aan de TU Delft.



Volgens Hoekstra is de mens de oorzaak van de huidige toestand van het klimaat. "De gevolgen zijn al zichtbaar. Meer droogtes en overstromingen en ook de stijging van de zeespiegel versnelt", stelt de hoogleraar, die voorspelt dat de grootste gevolgen de komende decennia pas zichtbaar worden. "Alle klimaatplannen die er nu zijn, tellen bij lange na niet op tot wat nodig is om de opwarming onder de twee graden te houden. Die twee graden is eigenlijk al teveel, daar zijn alle wetenschappers het over eens, en dat is ook het maximum dat door politici is afgesproken in Parijs in 2015."

