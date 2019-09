Finkers Missa in Mysterium

Niemand weet hoe de Gregoriaanse gezangen in de Middeleeuwen geklonken hebben maar toch zingen ze het. De dames van Wishful Singing puzzelen wat af met coach Jerry Korsmit om de Missa in Mysterium vorm te geven.

Latijnse teksten, gevormd met ‘neumen’ klinken mogelijk zoals ze ooit ten gehore gebracht zijn. Met een lector die de hele mis zingt, precies zoals vroeger. En dan is er nog dichter, schrijver, cabaretier Herman Finkers die de Twentse ondertiteling doet. En natuurlijk zelf schreef.

Vroege opera

Nee en Ja. Nee, het is geen voorstelling van Herman Finkers in een kerk en ja, de toegang is kosteloos. Herman Finkers noemt het een vroege opera, maar dan een voor God en de hemel en alles wat daar vertoeft - opgevoerd door iedereen aanwezig in de kerk. Iedereen in de kerk mag natuurlijk ook meezingen. De teksten kun je ter voorbereiding vinden op internet.

Bommetje vol

Er is blijkbaar ook behoefte aan want elke keer zit de kerk bommetje vol. Wishful Singing is de 'schola' die het Gregoriaans zingt en zij doen dat ongelooflijk mooi. ‘Een natuurlijk talent’ noemt Finkers de stemmen van de dames. Toch zingt Wishful Singing nog veel meer genres. Het Gregoriaans wilden ze gewoon graag eens uitproberen. Zo kwam het dat ze Herman een brief schreven. Die hij -op een dag- per ongeluk tegenkwam nadat hij ze op de radio had gehoord. Een bijzonder toeval. Of niet natuurlijk.

Zondag het verhaal van de Missa in Mysterium van Herman Finkers en Wishful Singing, in OverUIT de Kunst.

Inga Tjapkes