Lachende gezichten op Special Olympics in Hardenberg: "Hier doe je het voor"

Zoals Ralph Bruins. Hij komt uit Emmen en is vrijwel zijn hele leven al lid van de atletiekvereniging De Sperwers. Hij loopt zenuwachtig langs de atletiekbaan, want hij moet zo de 100 meter lopen. Hij wordt bijgestaan door zijn trainer, Bianca van den Hof: "Ralph is verschrikkelijk gemotiveerd. Maar ik help hem wel, met het goed zetten van de startblokken bijvoorbeeld."



Voor de eerste 100 meter werden de Special Olympics natuurlijk eerst officieel geopend. Dat gebeurde net zoals bij de Olympische Spelen, met het hijsen van de vlag en het ontsteken van het Olympisch vuur.



Rick Brink

Onder de genodigden was uiteraard de kersverse minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, die uit Hardenberg komt. Hij is sinds juni in functie en heeft het druk met zijn nieuwe baan: "Ik ga het hele land door en ik merk wel dat ik gehoor krijg voor de belangen van gehandicapten. En dit is een prachtig podium voor verstandelijk gehandicapten."

Ondertussen staat Ralph in de startblokken voor zijn 100 meter. Hij is als een pijl uit de boog weg, maar de concurrentie in baan twee wijkt van zijn lijn af en niet zo'n beetje ook. Hij duwt Ralph uit zijn baan en daarmee is zijn zicht op een eerste plaats verkeken.

Vrolijke gezichten op de Special Olympics in Hardenberg (Foto: RTV Oost / Thijs Boelens)

Ralph wordt derde. Maar wie denkt dat hij daarom uit het veld is geslagen heeft het mis. Ralph juicht dat hij derde is geworden. Alsof hij de race heeft gewonnen. Bianca van den Hof straalt: "Hier doe je het voor!"

