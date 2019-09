Recreatieondernemers Ommen zeer teleurgesteld in verhoging toeristenbelasting

Toeristen die in Ommen overnachten betalen volgend jaar 1,10 euro aan toeristenbelasting. Dat is tien cent meer dan nu. Dat lijkt klein bier, maar dat is het volgens de ondernemers in de recreatieve sector zeker niet. "Die verhoging slaat nergens op. Ommen is al de duurste gemeente in de regio Vechtdal wat betreft toeristenbelasting en de gemeente staat er goed voor", reageerde Hagedoorn al eerder.

De teleurstelling over de verhoging zit hem niet alleen in het tarief, maar ook in de communicatie daarover. "De verantwoordelijk wethouder kwam gisteravond met een slap excuus, terwijl ze op het gemeentehuis donders goed weten dat wij al in juni beginnen met de boekingen voor het komende jaar", legt Hagedoorn van camping Beerze Bulten uit. "Daarom hadden wij verwacht dat de belastingverhoging zou worden uitgesteld."

Geen doorberekening

Mensen die al geboekt hebben bij de Beerze Bulten of andere campings in Ommen hoeven niet te vrezen dat de verhoging aan hen wordt doorberekend. "Dat gaan we niet doen, dat zou niet gastvrij zijn", aldus Hagedoorn om er aan toe te voegen dat de ondernemers het onderwerp voorlopig niet met rusten laten. "We gaan zeker nog met de wethouder in gesprek."

De gemeenteraad van Ommen stemde gisteravond in met het nieuwe belastingplan, waar de verhoging van de toeristenbelasting een onderdeel is. De voltallige raad ging ook akkoord met een motie van de ChristenUnie waarin het college van B en W de opdracht krijgt om voor het hele Vechtdal een gedifferentieerd tarievenstelsel in te voeren. Dat komt er op neer dat toeristen in hotels meer toeristenbelasting betalen dan toeristen op een camping.