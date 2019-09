Welsum is hardrijders en toeterende voorbijgangers zat: 'Mag het iets zachter?'

'Mag het iets zachter?' Die tekst staat op twee spandoeken die in Welsum staan. Doel van de doeken? Bestuurders bewustmaken van hun rijgedrag. Het dorp aan de IJssel heeft last van hardrijders en toeterende bestuurders.

Op de IJsseldijk rijden motorrijders en automobilisten vaak te hard, ook is er overlast van claxonnerende voorbijgangers. Daarom maakte Plaatselijk Belang Welsum samen met de gemeente de twee doeken.

Daarnaast is de weg op de dijk aangepast. De maximale snelheid van dertig kilometer per uur is meerdere keren herhaald op het wegdek en zijn de kruisingen op de Marledijk en IJsseldijk allemaal gelijkwaardig gemaakt.

'Overzichtelijker en veiliger'

"Wij zijn blij dat de gemeente het probleem onderkend en ons hierbij wil helpen. De weg is aangepast waardoor het nu een stuk overzichtelijker en veiliger is geworden. Daar zijn we blij mee", vertelt Piet Boons van Plaatselijk Belang Welsum.

Wethouder Marcel Blind: "We begrijpen heel goed dat het geluid storend is én het brengt natuurlijk gevaarlijke situaties met zich mee. Dat willen we niet in deze mooie, landelijke omgeving. Samen met de Welsummers houden we in de gaten of de situatie verbetert."