'No way, Cibap aan zee': Zwolse studenten maken wave als klimaatprotest

Docent Bart Krooneman probeert met een megafoon de menigte in goede banen te leiden. "Het is natuurlijk een behoorlijk actueel thema", legt hij uit. "En hier in Zwolle spreekt het ons voornamelijk aan omdat, als de klimaatverandering zo doorzet, de zeespiegel dusdanig zal stijgen dat wij hier in Zwolle letterlijk aan zee komen te liggen. En daarom kunnen we niet achterblijven en willen we een bijdrage leveren aan de actie."

Ver reizen

Maar toch zijn ze niet in Den Haag, waar het zich vandaag voornamelijk afspeelt. "Het is voor ons wel heel ver reizen", vindt Lotte, student Media en Vormgeving. "Dus daarom vonden we het hier op school iets praktischer. Al zijn er wel studenten die kant op gegaan, maar de meesten zijn hier gebleven."

Cibap-studenten maken wave als protest tegen klimaatverandering (Foto: RTV Oost)

Zorgen

Al geeft Lotte aan zich wel degelijk zorgen te maken over de problematiek. "Ik hou me er wel mee bezig, ja. Ook op school. Er zitten hier natuurlijk voornamelijk studenten van tussen de zestien en twintig jaar, en daar gaat het ook om."