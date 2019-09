Meiden met elkaar op de vuist: school stelt onderzoek in naar schokkende video

De directie van het Twents Carmel College stelt een onderzoek in naar een vechtpartij, waarbij meerdere meiden elkaar op uiterst brute wijze te lijf gaan. Er vallen klappen over en weer en er worden hele plukken haar uit hoofden getrokken. Opvallend is dat tal van omstanders toekijkt zonder verder in te grijpen, terwijl anderen de vechtende meiden juist ophitsen. Van de matpartij gaat inmiddels een schokkend filmpje rond op internet.

Het incident deed zich vanochtend voor op de VMBO-locatie aan de Potskampstraat in Oldenzaal.

In het filmpje is te zien hoe een groep meiden ruzie met elkaar krijgt. Het begint met woorden, maar als snel vallen er rake klappen. Dit tot grote hilariteit van een groep jongens die rondom de meiden staat en de meiden opruit. Terwijl de meiden vechtend op de grond liggen, vliegt er een pluk haar door de lucht. Een 'toeschouwer' pakt de pluk op en laat dit lachend aan alle omstanders zien.



Omstanders



Locatiedirecteur Marcel Snijders is geschrokken van de geweldsexplosie. "Dit is ontstaan uit iets heel kleins, mogelijk in de privésfeer, en het is vreselijk uit de hand gelopen. De gemoederen liepen hoog op."

"Wat ik heel erg vind, is dat er heel veel mensen omheen staan en niets doen", reageert Snijders.Tientallen jongeren staan naar de vechtpartij te kijken en filmen het met mobieltjes. Niemand grijpt in.

De vechtende meiden worden uiteindelijk uit elkaar gehaald door een aantal docenten. "Zij liepen in de buurt om te surveilleren en zijn toen tussen de vechters ingekomen. Zoals op het filmpje te zien is, gaat dat moeizaam." Volgens Snijders zijn er niet alleen leerlingen betrokken bij de vechtpartij, maar ook buitenstaanders.



Aangifte

De hele ochtend en ook begin van de middag zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken leerlingen en hun ouders. "Natuurlijk gaan wij maatregelen nemen. We moeten eerst onderzoeken wat er gebeurd is en wie wat heeft gedaan. De context moet eerst duidelijk worden en we moeten weten wie wat heeft gedaan."



Of er aangifte gedaan wordt, weet Snijders niet. "Uiteraard hebben wij iedereen geadviseerd dit te doen. Mogelijk gaan wij als school ook aangifte doen, maar het is nog te vers om daar duidelijkheid over te geven."



Jongerenagent

De politie laat weten dat er vooralsnog geen aangifte is gedaan. Een jeugdagent gaat met de school in gesprek om te onderzoeken of ze hierin samen kunnen optrekken.