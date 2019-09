Heracles hoopt dat AZ met gedachten al bij Manchester United is

Het is dan de vierde keer op rij dat Wormuth voor dezelfde ploeg kiest. "Ik kom nu in het Guinness Book of Records", grapt de Duitse coach, die er juist bekend om staat dat hij veel wisselt in zijn basisformatie.

Niet hard genoeg op de deur kloppen

"Vorig jaar hadden we in het team een kern van acht basisspelers. Nu hebben we een kern van elf spelers die elkaar goed weten te vinden", legt Wormuth uit. "Daarnaast is het ook zo dat de spelers erachter niet hard genoeg op de deur kloppen. Dat blijkt ook wel uit de resultaten van het tweede elftal. De beloften hebben verloren van Cambuur en gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles. Dat zijn wedstrijden die we eigenlijk moeten winnen. Maar ik moet wel zeggen dat jongens als Bakboord en Bijleveld er weer aan zitten te komen."





Ook Mo Osman zal op termijn weer terugkeren in het basiselftal, maar de wedstrijd tegen AZ komt nog te vroeg voor de middenvelder, die kampt met een spierblessure.

Heracles pakte in de eredivisie slechts één punt in een uitwedstrijd tegen AZ. Met dank aan doelman Martin Pieckenhagen, die in 2005 vlak voor tijd de 2-2 scoorde. Alle andere uitduels werden verloren.

Manchester United

Toch ziet Wormuth kansen. "Zo lang we de nul houden, moet het kunnen. Het zou kunnen dat spelers van AZ in de slotfase van de wedstrijd al aan donderdag denken, wanneer ze tegen Manchester United gaan spelen. Misschien gaan ze dan onbewust een stap minder zetten, omdat ze niet geblesseerd willen raken en die wedstrijd dan moeten missen."

Het duel wordt zondag gespeeld in het stadion van ADO Den Haag, omdat AZ door het instorten van het dak niet in het eigen stadion kan spelen. De wedstrijd is vanaf 16.45 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.