Vluchtende man moet vijf jaar de cel in voor inrijden op schietende agenten

De man ging ervandoor toen hij tussen Borne en Zenderen een alcoholcontrole zag. Waarschijnlijk ging hij ervandoor, omdat hij wist dat hij twee weken daarvoor nog veroordeeld was voor het rijden zonder rijbewijs en er in Duitsland nog een celstraf van drie jaar open staat.



De straf is hoger dan eis van de officier van justitie twee weken geleden, die eiste vier jaar cel. Maar de rechtbank is van mening dat het gedrag van de man zwaarder bestraft moet worden.



Naast de gevangenisstraf heeft de man een rijontzegging van zes jaar gekregen. Die gaat pas in op het moment dat hij vrij komt.



'Agenten uitschakelen'

Tijdens de achtervolging reed de 27-jarige als een dolleman waarbij hij probeerde om de motoragenten uit te schakelen. Dat lukte uiteindelijk: de motor van een agent raakte zwaar beschadigd toen de man plots een noodstop maakte en de motoragent achterop de auto knalde. Even later reed hij de motor van de andere agent aan gort.



De motoragenten voelden zich zo bedreigd, dat ze een aantal keren op de vluchtende auto schoten.



Tegen boom

De auto knalde uiteindelijk in de buurt van Albergen tegen een boom. De bestuurder was nergens meer te bekennen. De man ontkent vanaf zijn aanhouding dat hij iets te maken had met de dollemansrit, maar een vriend van hem vertelde de politie dat hij de man die avond had gezien. Toen liep hij kreupel, had last van zijn ribben en zat onder de doorns. De 27-jarige vertelde hem dat hij na de klap tegen de boom gevlucht was door het kanaal 'om af te koelen'.



De man moet de beide motoragenten een schadevergoeding betalen, in totaal 3300 euro. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden was duidelijk dat het gebeurde veel impact op de beide motoragenten had. Een van hen liep een posttraumatische stressstoornis op en overwoog zelfs om zijn baan op te zeggen.

