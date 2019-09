Man die vrouwen aanrandde in trein verplicht opgenomen in kliniek

Een 21-jarige man moet een jaar lang opgenomen worden in de psychiatrische kliniek omdat hij afgelopen maart meerdere vrouwen aanrandde in de trein tussen Nijverdal en Enschede. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten.

De man is schizofreen en verkeerde op het moment van de aanranding in een psychose. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd die hem opdracht gaven te doen wat hij deed.



Van de aanrandingen kan hij zich niet veel meer herinneren. Twee weken geleden zei de oorspronkelijk uit Somalië afkomstige man tijdens zijn rechtszaak dat hij 'een beetje in de war' was toen hij meisjes en vrouwen betastte in de trein.



Medicatie

De stemmen in zijn hoofd worden inmiddels onderdrukt met medicatie maar volgens deskundigen gaat het nog wel een tijdje duren voordat de man er weer bovenop komt.



Na de opname in de kliniek is het daarom nodig dat hij nog langdurig onder toezicht van de geestelijke gezondheidszorg komt te staan.