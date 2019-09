Enschedese agent Jan Wind werd 15 jaar geleden doodgeschoten: "Ik mis hem nog iedere dag"

door Jan Colijn en Emiel Houben



Massale verontwaardiging destijds in ons land. Jan Wind (47), ervaren brigadier in de Enschedese binnenstad, stierf in het harnas toen hij bij een routinecontrole in een supermarkt een vermeende winkeldief wilde fouilleren. Wind zou 28 jaar in dienst zijn bij de politie. Maar de dag voor hij zijn bescheiden jubileum kon vieren, trok cocaïnejunk en berucht crimineel Rudi B. ineens zijn Walther P38 en schoot het volstrekt kansloze slachtoffer van dichtbij in de borst. Bij de daaropvolgende klopjacht schoot B. bovendien een andere agent neer, die de aanslag ternauwernood overleefde.

Jan Wind werd vandaag exact 15 jaar geleden neergeschoten door een Duitse junk (Foto: RTV Oost)

Jacqueline staat die fatale dag in het geheugen gegrift. "Ik zat het nieuws te kijken toen er een collega van Jan voor de deur stopte. 'Jan is neergeschoten', zei hij. 'Da’s mooi', zei ik ook nog, 'kom binnen, wil je koffie?' Weet je: je hoort het wel, maar je registreert niet wat er wordt gezegd. Dat besef komt pas later."

Eredienst

De uitvaart is indrukwekkend. Honderden politiemensen vanuit het hele land reizen af naar Twente om hun gesneuvelde collega de laatste eer te bewijzen. De rouwstoet rijdt langs een eindeloos lange erehaag van agenten in uniform het terrein van het crematorium Usselo op.

Toenmalig burgemeester Jan Mans komt in zijn emotionele toespraak amper uit zijn woorden. De beelden staan degenen die erbij waren tot op de dag van vandaag helder voor de geest.



De indrukwekkende erehaag bij het crematorium Usselo (Foto: RTV Oost)

Vervloekt

Rudi B. wordt in eerste aanleg door de Almelose rechtbank tot levenslang veroordeeld, maar in hoger beroep wordt dit door het gerechtshof in Arnhem teruggebracht naar twintig jaar. Tot ontsteltenis van Jacqueline. "Dat was echt een klap. Op dat moment verlies je je hele geloof in de Nederlandse rechtsstaat. Ik heb die rechters toen ook wel vervloekt. Vooral ook omdat we dit totaal niet hadden verwacht. In het Pieter Baan Centrum was B. immers nog volledig toerekeningsvatbaar verklaard."



Toch slaagde ze erin haar leven weer op te pakken. "Je moet wel. Je kunt niet op de bank blijven zitten, zo van: kijk mij eens zielig zijn. Je moet door. Ook al omdat ik nog een kind had, dat ik verder wilde helpen."

Nooit meer vrij

Pas enkele jaren geleden bleek dat Rudi B. nooit meer vrij komt. "Dat bracht toch wel een stuk rust in mijn leven." Rudi B. kreeg – als hij in Nederland en Duitsland zijn celstraf heeft uitgezeten – daar bovenop een Duitse variant van tbs. "Ik loop nu immers niet de kans dat ik hem ooit nog tegenkom."

Als Jans collega’s rond het tijdstip van de moord bloemen leggen bij de herinneringsplaquette in de binnenstad van Enschede zal Jacqueline van de partij zijn. Zoals ze er ieder jaar bij is. Ze koestert die traditie. "Erg fijn. Het geeft me een gevoel dat ze Jan niet vergeten zijn."

Jacqueline en voormalig burgemeester Den Oudsten bij de jaarlijkse herdenking (Foto: RTV Oost)

'Warm mens'

Ze herinnert zich Jan in de eerste plaats als een warm mens: "Hij was een echte familieman. Ik zeg weleens: hij was op dat moment mijn heden en mijn toekomst. En dat hebben ze me afgepakt. En nu moet ik in mijn eentje een toekomst opbouwen."

Het doet haar vooral pijn als ze naar haar kleinzoontje kijkt. Het jochie is nu vier. "Als ik hem zie, denk ik weleens: kind je mist eigenlijk een opa. En opa mist zijn kleinkind. En dat doet me best wel wat."