Vito van Crooij terug in wedstrijdselectie PEC Zwolle

PEC Zwolle kan zondag tegen PSV beschikken over Vito van Crooij. De gedeeld clubtopscorer van vorig seizoen keert na een blessure weer terug in de selectie van John Stegeman. Kenneth Paal is een twijfelgeval bij de Zwollenaren.

PEC Zwolle stoeit het hele seizoen al met de vele blessures, maar Stegeman ziet belangrijke krachten nu langzaam terug komen. "Het gemis van deze jongens is groot geweest. Kijk alleen maar naar de doelpunten en assists die ze vorig jaar maakten." Daarmee doelt Stegeman ook op Mike van Duinen die nog wel in de lappenmand zit. Reza Ghoochannejhad kan zondag 70 minuten spelen, maar de trainer laat nog in het midden of de man van de vier goals tegen RKC voor het eerst in de basis start.

Stil

Vorige week verloor PEC Zwolle met 2-0 bij FC Groningen en was het veldspel slecht. Vooruit kijkend naar PSV signaleert Stegeman een probleem bij zijn elftal: "Het is zo stil op het veld. Er wordt weinig gecorrigeerd. Maar ook dat heeft te maken met jongens die er niet bij zijn. Neem de blessure van Bram van Polen. Hij is normaal mijn eerste aanvoerder. Wat denk je dat het in de kleedkamer doet als dat soort jongens er niet zijn?"

Wie die rol dan nu oppakt? "Bijvoorbeeld Pelle Clement. Hoe die aan het opstaan is, vind ik mooi om te zien", aldus Stegeman.

Blessuretijd

PEC verloor de vorige twee ontmoetingen in Zwolle tegen PSV na doelpunten in de blessuretijd. Stegeman hoopt op een wat mindere dag bij de tegenstander. "Ik ben dit jaar echt onder de indruk van PSV. Hun aanval vind ik niet alleen voor Nederlandse begrippen goed, maar zelfs internationale top. Daar gaan de voetballiefhebbers dit jaar nog van spullen, maar hopelijk niet tegen ons."