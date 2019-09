Spandoek als protest tegen bouw ecoduct A35: 'Bureaucratie heeft gewonnen'

'Rijkswaterstaat gefeliciteerd. Bureaucratie heeft gewonnen van de democratie', zo staat op het doek te lezen.

Lawaai

De Raad van State deed vorige week uitspraak over de bouw van het ecoduct over de A35. Een omwonende vroeg de Raad om het werk door aannemer BAM stil te leggen. Hij is bang dat het lawaai van de snelweg langs het ecoduct te horen is in zijn woning op ruim driehonderd meter afstand.

Daarnaast zouden volgens hem diverse procedures rondom de bouw van het ecoduct niet volgens de regels zijn gegaan. De omwonende had daarvoor eerder al een rechtszaak aangespannen bij de rechtbank in Zwolle, die hem in het ongelijk stelde. Maar ook de Raad van State zag geen noodzaak om een bouwstop in te stellen.