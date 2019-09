De Oosttribune in het kort: ''Als Go Ahead de play-offs niet haalt moet het zich doodschamen''

In De Oosttribune nam presentator Bert van Losser samen met Jan van Staa en Tijmen van Wissing wederom het wel en wee van de clubs in het Overijsselse betaald voetbal onder de loep.

Het trio ging onder in op de nieuwe club van Bert in het amateurvoetbal, de overtreding van Steven Berghuis tijdens Feyenoord - AZ met het oog op het duel met FC Twente en de kansen van Heracles Almelo en PEC Zwolle tegen respectievelijk AZ en PSV. Tot slot werd er gesproken over de doelstelling van Go Ahead Eagles: is het seizoen in Deventer geslaagd met een ticket voor de play-offs?

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in iets meer dan zes minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Podcast

Iedere maandag is er ook een Oosttribune-podcast, waarin de sportverslaggevers RTV Oost het wel en wee van het Overijsselse voetbal bespreken. De podcast is te beluisteren via apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher.