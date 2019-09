PEC Zwolle Vrouwen pakt punt tegen SC Heerenveen na miraculeuze comeback

PEC Zwolle Vrouwen heeft een punt overgehouden aan het duel met SC Heerenveen. En daar leek het aanvankelijk niet op uit te draaien. In eigen huis keek de ploeg van trainer Joran Pot bij rust tegen een 0-3 achterstand aan, maar knokte het zich in de tweede helft terug naar 3-3.

PEC Zwolle Vrouwen leek af te stevenen op een kansloze avond. Ondanks meerdere kansen en schoten op de paal en de lat, stond er na 45 minuten een confronterende 0-3 ruststand op het scorebord. Namens SC Heerenveen wisten Suzanne Admiraal (2x) en Laura Strik het net te vinden.

Miraculeuze comeback

Hoe anders verging het de Zwolse dames in de tweede helft. In een tijdsbestek van 13 minuten schoot PEC Zwolle zichzelf terug in de wedstrijd. Nikita Tromp was tweemaal trefzeker vanaf de penaltystip, maar de mooiste treffer kwam op naam van ploeggenoot Dominique Bruinenberg. Zij krulde het leer met een prachtige curve in de kruising, waardoor PEC Zwolle na een miraculeuze comeback een punt overhield aan het duel met de Friezinnen.

FC Twente Vrouwen

Vanwege de Europese verplichtingen in de Champions League kwam FC Twente Vrouwen vandaag niet in actie. De Enschedeërs nemen het komende zondag in eigen huis op tegen VV Alkmaar.

