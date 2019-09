GA Eagles geeft ruime voorsprong uit handen en speelt gelijk bij NEC

Go Ahead Eagles heeft een punt overgehouden aan het uitduel bij NEC. In Nijmegen kwam de ploeg van trainer Jack de Gier op een ruime voorsprong, maar gaf het deze in de tweede helft uit handen. PEC Zwolle-huurling Zian Flemming was met twee doelpunten de grote plaaggeest voor Go Ahead Eagles: 3-3.

Met captain Jeroen Veldmate terug in de basiself startte Go Ahead Eagles met een flinke dosis zelfvertrouwen in het Goffertstadion. NEC was allesbehalve bij de les en daar maakten de bezoekers dankbaar gebruik van. Voorzetten van Richard van der Venne en Jaroslav Navrátil werden compleet verkeerd ingeschat door de Nijmeegse defensie en twee keer was het Martijn Berden die profiteerde van deze gigantische fouten.

Flemming

Desondanks kon Go Ahead Eagles niet met een marge van twee aan de thee. Nadat Van der Venne al een bal van de doellijn haalde, wist de thuisploeg doelman Hobie Verhulst ditmaal wel te verschalken. Een afgeslagen cornerbal belandde voor de voeten van Flemming, die tien minuten voor rust de 1-2 aantekende.

De eerste van Ngombo

Voor Go Ahead Eagles leek er echter weinig aan de hand. Zeker toen Maecky Ngombo na een prachtige solo zijn eerste goal in Deventer dienst maakte. Toch liet het NEC terug in de wedstrijd komen. Met een prima redding wist Verhulst NEC-aanvaller Etien Velikonja eerst nog van scoren af te houden, maar tien minuten later werd de sluitpost van Go Ahead Eagles door diezelfde Velikonja wél gepasseerd: 2-3.

Strafschop NEC

Even later kreeg NEC de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Jenthe Mertens vergreep zich in het zestienmetergebied aan Jonathan Okita, waarna arbiter Christiaan Bax naar de stip wees. Flemming nam dit klusje voor zijn rekening en liet Verhulst - die een week geleden nog een strafschop wist te keren - kansloos.

In de resterende minuten kregen beide ploegen nog kansen om de drie punten te grijpen, maar uiteindelijk moest De Gier genoegen nemen met een punt tegen zijn oud-werkgever NEC.

NEC - Go Ahead Eagles 3-3

0-1 Berden (15)

0-2 Berden (25)

1-2 Flemming (37)

1-3 Ngombo (52)

2-3 Velikonja (68)

3-3 Flemming (72/pen)



Arbiter: Bax

Geel: Flemming; Brito, Mertens, Navrátil, Van der Venne

NEC: Branderhorst; Van Rooij, Sturing, Kvida, Kuipers; Van de Looi (Van Landschoot/61), Flemming, Dijkstra; Musaba (Wolters/84), Velikonja, Okita

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate (Bliek/61), Brito; Corboz, Van der Venne (Bannink/84), Lieftink; Navrátil, Ngombo (Rabillard/65), Berden

