Dubbel gevoel bij balende Berden: ''Die treffers zijn straks pas leuk''

Ondanks zijn eerste twee treffers in het betaald voetbal overheerst de teleurstelling bij Martijn Berden. De aanvaller van Go Ahead Eagles zette zijn ploeg hoogstpersoonlijk op 0-2 in Nijmegen, maar zag de NEC uiteindelijk nog terugkomen tot 3-3.

"Dit mag je niet meer weggeven, zo simpel is het. Als het 1-3 staat, mogen zijn niet nog twee keer scoren", laat Berden na afloop weten. Voor Go Ahead Eagles leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. "De eerste helft verliep vrij vlekkeloos. Dan valt die 1-2 vlak voor de rust, maar dan zeg je tegen elkaar: we gaan deze wedstrijd met elkaar over de streep trekken. Maar dat gebeurt niet en dat mag niet. Het is leuk dat ik twee keer scoor, maar de overwinning is belangrijker."

Wedstrijdbeeld kantelt

Een verklaring heeft Berden niet echt. "Na de 1-3 draait het hele wedstrijdbeeld. Zij werden telkens gevaarlijk. Wij wonnen geen tweede ballen meer en kregen er geen druk op. Dan vallen die goals omdat je de mindere bent. Of ik blij bent met een punt? Dat woord wil ik niet in de mond nemen. We mogen het gewoon niet weggeven", vervolgt hij.

Kleine glimlach

Of Berden dan niet een klein beetje kan genieten van zijn twee doelpunten? "Straks is dat leuk, want ik hunkerde ernaar. Ik had nog geen goal gemaakt, behalve in de voorbereiding. Een kleine glimlach kan ervan af, maar meer niet."