75 jaar bevrijding: die éne medaille koesterde Cecil het meest

Medailles, ingelijste foto’s van jonge mannen in uniform, vlaggen, doosjes met insignes van Duitse militairen, gedichten, brieven en fotoalbums. De spullen die broers, zussen en kinderen van in Holten begraven soldaten willen laten zien zijn talrijk.



Jack French had de spullen verzameld op de tafel voor zich, toen hij donderdag zijn verhaal vertelde over zijn broer Cecil. Cecil was sluipschutter bij The Argyll and Sutherland Highlanders of Canada. Hij sneuvelde op 14 april 1945 in de omgeving van Friesoythe, waarschijnlijk getroffen door een kogel van een Duitse sluipschutter. Hij ligt in Holten begraven (IX A 5).

Jack laat de medailles zien die zijn broer heeft gekregen. Eén ervan houdt hij in zijn hand. Hij noemt zijn tien jaar oudere broer Cecil (Cece).

Moeilijke jeugd

Cecil French was een jonge jongen die het niet gemakkelijk had toen hij opgroeide. Zijn vader maakte het hem moeilijk, sloeg hem, om niets, vertelt Jack. "Ik was tien jaar jonger en ik hoorde dat Cecil werd geslagen, om niets. Toen hij zestien was, was hij sterk genoeg om voor zichzelf op te komen. Toen stopte zijn vader."

Toen Cecil zeventien jaar was, verliet hij het ouderlijk huis en ging het leger in. Cecil was een graag geziene jongen. Hij had thuis in Hamilton (Ontario) een vriendin, met wie hij al min of meer verloofd was. Hij had haar al een ring gegeven. Maar na verloop van tijd realiseerde hij zich dat hij misschien niet de juiste keus had gemaakt.

Die éne medaille

Dan pakt hij opnieuw die ene medaille. "Deze medaille kreeg hij toen hij aan een schietwedstrijd had meegedaan in Engeland. Hij had nog nooit zoveel hoge officieren bij elkaar gezien als op die dag. En hij was trots dat hij tot de beste vijf schutters van de dag hoorde."

Jack vervolgt: "Voor hem was dit de mooiste medaille die hij heeft gekregen. Want deze heeft hij verdiend zonder een mens te hoeven doden."



Het briefje dat Cecil aan zijn moeder schreef in het doosje met de medaille ligt op tafel. "Bewaar de medaille goed", schreef Cecil. "Misschien, als de oorlog voorbij is en ik weer thuis kom, kan ik de medaille dragen."