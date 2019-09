Verrassingsbezoek in kleedkamer Twentse coverband Status Quotes in Engeland

Hun entree in Engeland is voor de Twentse coverband Status Quotes een onvergetelijke belevenis geworden. Na een daverend applaus van het publiek, wachtte hen in de kleedkamer een verrassingsbezoek van oud-Status Quo-leden Alan Lancaster en John Coghlan.

Alan Lancaster, de eerste bassist van Status Quo kwam halverwege het concert met een bodyguard kijken naar de band die de nummers speelde waar hij er veel van schreef. Voor Lancaster en Status Quotes was de zaal in het Zuid-Engelse Minehead er één met veel historie. Daar begon in 1965 de geschiedenis van Status Quo.



Tukkers

De menigte ging uit het dak bij de muziek van Quo, gemaakt door Tukkers Raymond Nijenhuis en Toon Eppink en de Achterhoekers Rens Hardijzer en Harry Kruisselbrink.

Onder de naam Status Quotes werden zij door de Engelse fanclub uitgenodigd om een speciale Quo-conventie als headliner te openen. Het viertal werd aangekondigd als een ‘special treat’.

Nadat de uitgebluste Quotes-leden na het optreden neerploften in de stoelen in de kleedkamer, zwiepte de deur open en wandelde Lancaster naar binnen. Even later gevolgd door John Coghlan, de ex-drummer van Quo die ook genoten had van het concert. Het tweetal nam ruim de tijd om in gesprek te gaan met Status Quotes.

“Hier kun je alleen maar van dromen”, sprak gitarist Raymond Nijenhuis uit Hengelo. “Ik werd helemaal opgezweept door het publiek en dan krijg je ook nog eens complimenten van de mensen die die nummers zelf genaakt hebben. Dat ontroert me.”

Toon Eppink uit Almelo valt zijn collega-gitarist bij: “Dit is waarom je zo’n band begint. Schitterend publiek en gewaardeerd worden door de mensen die weten waar het over gaat."