Hoofdklasse: Koploper Staphorst krijgt ook dreun in tweede thuisduel, DETO wint kelderkraker

Staphorst kent een gek seizoen tot dusver. De ploeg van trainer Paul Weerman won drie uitwedstrijden op overtuigende wijze, maar in eigen huis wil het nog niet vlotten. Berkum won drie weken geleden al met ruime cijfers en vandaag was het Amsterdamse Swift met 3-0 te sterk op sportpark Het Noorderslag. In een tijdsbestek van zeven minuten wist Yilmaz met een loepzuivere hattrick het lot van Staphorst te bezegelen.

Verrassende nederlaag Berkum

Ook Berkum ging verrassend onderuit. In Zwolle was HZVV met 1-3 te sterk voor de formatie van Arno Hoekstra. Voor rust leidden de bezoekers al met 0-2 door treffers van Joao en Popovic. In de tweede helft deed Chris van der Meulen wat terug namens de thuisploeg, maar door de rode kaart van Wolven wist HZVV vlak voor tijd de wedstrijd via Joao te beslissen.



Derde zege op rij Genemuiden

SC Genemuiden deed goede zaken in de hoofdklasse, want het won voor de derde keer op rij. In eigen huis werd RKAV Volendam met 3-1 aan de kant gezet. Volendam kwam tien minuten nog wel op voorsprong dankzij Kroon, maar via Kavak en Streutker werd het duel nog voor rust gekanteld (2-1). Vijf minuten voor tijd maakte Kavak aan alle onzekerheid een einde en daardoor stijgt Genemuiden naar de tweede plaats.



DETO boekt cruciale driepunter

De kelderkraker in de hoofdklasse, tussen DETO en De Dijk, is een prooi geworden voor de ploeg uit Vriezenveen. In eigen huis werd het 1-0 dankzij een doelpunt ver in blessuretijd van Koetsier. Daardoor is DETO na vijf speelronden van de hatelijke nul af.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de hoofdklasse en de statistieken van de Overijsselse clubs.