HHC Hardenberg verliest op eigen veld topper van Katwijk

Bij HHC was Joris Brink de vervanger van de geblesseerde doelman Ramon Nijland en die kon na tien minuten aan de bak bij een kans voor Bart Sinteur. Aan de andere kant was Rick Hemmink gevaarlijk, maar schoot hard naast. Katwijk was iets beter en ook Marciano Mengerink was gevaarlijk. Hij schoot voorlangs. Kort voor rust dacht de ploeg wel op voorsprong te komen, maar de treffer werd afgekeurd vanwege duwen. 0-0 was de ruststand.

Na rust was de eerste grote kans voor Rob van der Leij. Hij schoot echter te slap in. Twintig minuten voor het einde ging het ineens snel. Jordy Hilterman maakte de 0-1 en direct erna zorgde Joey Jongman met een rake vrije trap voor de 0-2. HHC kwam via Fatima nog terug in de wedstrijd, maar gelijk werd het niet meer. En dus was de tweede nederlaag van het seizoen een feit.

