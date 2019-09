Excelsior'31 boekt bij Jong Almere City tweede overwinning in 3e divisie

Excelsior'31 heeft in de zesde speelronde in de 3e divisie de tweede overwinning geboekt. Bij Jong Almere City was het erg effectief en won het met 4-2.

Al na vier minuten kwam het goede gestarte Almere City op voorsprong door Faris Hammouti. Na een kwart wedstrijd waren de rollen echter alweer volledig omgedraaid. Stefan Maat zorgde voor de gelijkmaker uit een hoekschop en even later zette Jamarro Diks de Rijssenaren op voorsprong. 1-2 was ook de ruststand.

Vroeg in de tweede helft werd de marge al op twee gezet door Excelsior. Hakim Ezafzafi benutte een strafschop na hands bij de thuisploeg. Een paar minuten daarna was het duel definitief beslist. Door een eigen doelpunt werd het 1-4. Almere legde zich echter niet neer bij een nederlaag en ging op zoek naar doelpunten. Die vond het in de persoon van Nicky van Hilten, maar de treffer viel kort voor tijd en dus was er geen tijd meer om nog in de buurt van een gelijkspel te komen. Het bleef bij 2-4.

