Heren Het Ravijn beginnen seizoen met ruime zege op promovendus PSV

De waterpoloheren van Het Ravijn zijn het seizoen begonnen met een zege op op PSV. In Eindhoven was de ploeg uit Nijverdal met 13-8 te sterk voor de promovendus.

In het beging ging het nog gelijk op, want na de eerste periode was het 2-3. In de tweede periode liep Het Ravijn uit naar een 5-2 voorsprong bij rust. Na de derde periode was het 4-9 en uiteindelijk dus 8-13.

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma bij de mannen.

Vrouwen

Vrouwen

Ook bij de vrouwen begint vandaag het seizoen. De vrouwen van Het Ravijn starten tegen ZPB en debutant Swol 1894 speelt in eigen huis tegen De Ham. Later op deze plek de resultaten van die ploegen.