Expeditie Oost: Overijsselse noabers samen aan de bak op Burendag

Zo werd in Lierderholthuis de kwast ter hand genomen om het dorpshuis te schilderen. In Mariënheem werd alvast een begin gemaakt met de straatversiering voor het jaarlijkse midzomerfeest.





Samen de schouders eronder

Vaak worden op burendag speeltoestellen, perkjes en bankjes in de buurt opgeknapt. In Goor staken ze ook de handen uit de mouwen en werd de speeltuin opgeknapt en van nieuwe onderdelen voorzien. "We hebben hele mooie boomstammen kunnen regelen via de gemeente, daar gaan we klimpalen van maken voor de kinderen uit de buurt. Waar we niet echt goed over hebben nagedacht is hoe zwaar de stammen zijn", aldus Maxime, één van de manlijke bewoners van woonwijk de Stocreve.

Burendag 2019 op 't Stocreve in Goor (Foto: Team Expeditie Oost)

Ondertussen roepen een aantal mannen hem er alweer bij. De stammen zijn inderdaad zo zwaar dat ieder paar handen welkom is.





Het is hier wel vaker burendag

In de wijk Oude Gaarden in Denekamp is de kruidentuin uitgebreid en voorzien van een pergola. Zo kunnen er hopelijk komend voorjaar al verse aardbeien worden geplukt. "Ieder jaar doen we mee en dus wordt ons pleintje steeds een beetje mooier. We zijn een hechte club en drinken vaak een kopje koffie of biertje hier aan de picknicktafel. We vieren dus meer dan één keer per jaar burendag", grapt wijkbewoner Stef Bos.

Tot slot nog een vrolijk dansje

De bewoners van verzorgingscentrum 't Backenhagen in Hengelo hadden vandaag ook een reeks aan activiteiten op het programma staan. Zo werd er gedanst, gesjoeld en een rolstoelcircuit afgelegd. Voor de bewoners maar zeker ook de buurtgenoten.

"We willen meer interactie met de wijk en vandaag is de start van dit mooie project. Een perfecte combi met burendag dus", aldus initiatiefneemster Tamara Kroeze van Carint Reggeland.

