Wat vind jij: Ik steun de demonstrerende boeren

Naast honderden boeren zullen de Overijsselse landbouwwoordvoerders van het CDA, FvD, VVD, PVV, SGP en 50Plus meereizen naar Den Haag. Ze willen de boeren een hart onder de riem steken.

CDA-kamerlid Maurits von Martels snapt de boeren wel: "Boeren liggen de laatste jaren nogal onder vuur in de publieke opinie. De combinatie van hard werken, matige verdienste en een gebrek aan maatschappelijke erkenning zorgen voor negativiteit bij de boeren." Hij steunt de actie. "Boeren gaan met recht demonstreren."

Maurits von Martels is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA. Daarnaast staat hij elke zondag nog in de stal in Vilsteren de koeien te melken. Vanwege zijn werk in Den Haag heeft hij zijn vaste 'melkdiensten' op dinsdag en donderdag moeten overlaten aan zijn vennoot. Zijn slogan "méér boerenverstand in de Tweede Kamer" spreekt voor zich. Hij zet zich in voor de agrarische sector.

