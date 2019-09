PEC Zwolle kan op eigen veld niet stunten tegen PSV en verliest ruim

Trainer John Stegeman had zijn elftal flink op de schop gegooid voor het duel tegen de Eindhovenaren. Het was een wat afwachtende beginfase in Zwolle. Johnsen probeerde het met een schot en aan de andere kant deed Malen dat een paar keer, maar de schoten waren niet overtuigend. Na een kleine twintig minuten was Reza dichtbij namens Zwolle, maar hij kon net niet koppen bij de tweede paal.

PSV op voorsprong

Thy schoot op Zoet en Bergwijn op Mous. De grootste kans was voor Reza. Hij profiteerde net niet van geklungel in de verdediging van PSV, Zoet bracht redding. Aan de andere kant was het enkele minuten voor rust raak. Rosario schoot van randje zestien binnen: 0-1. Malen was kort daarna dicht bij de tweede, maar schoot via de voet van Kersten over. Even later was het rust.

Kansen Saymak

Kort na rust waren er twee schietkansen voor Saymak. De eerste werd een afzwaaier de tweede ging maar net naast. Van Wermeskerken schoot kort daarna van ver, maar zag de bal net langs de kruising vliegen. Aan de andere kant schoot via Dumfries via een Zwolle-been maar net naast.

Malen en Doan beslissen duel

Daarna was het een tijdje rustig wat betreft kansen en schoten. Na ruim een uur bracht Mous redding op een schot van invaller Doan, maar een paar minuten later lukte dat niet bij een inzet van Malen en dat betekende de 0-2. Weer iets later schoot Doan wel raak en besliste daarmee het duel. Gakpo, een andere invaller, kreeg nog een kans op de vierde, maar dit keer bracht Mous wel redding. Kort voor het einde had Hamer de eretreffer moeten maken, maar hij kopte van dichtbij naast. In de laatste seconde zorgde invaller Gutiérrez nog voor de 0-4 eindstand.

PEC Zwolle - PSV

0-1 Rosario (39)

0-2 Malen (68)

0-3 Doan (72)

0-4 Gutiérrez (90+4)

Arbiter: Higler

Geel: Hamer, Viergever, Zoet, Gakpo

PEC Zwolle: Mous; Hamer, Lachman, Kersten, Van Wermeskerken; Saymak (Huiberts/90), Thy (Bruns/73), Clement; Bel Hassani (Van Crooij/73), Reza, Johnsen.

PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren (Gutiérrez/79), Hendrix; Bergwijn (Gakpo/74), Malen, Bruma (Doan/51).

