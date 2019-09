FC Twente hard onderuit in De Kuip

FC Twente heeft in Rotterdam de tweede nederlaag op rij geleden. In De Kuip was Feyenoord met ruime cijfers te sterk voor de ploeg van Gonzalo Garcia.

FC Twente begon matig aan het duel en kwam snel op achterstand. Berghuis, die gewoon op het veld stond nadat hij deze week tegen AZ ontsnapte aan een rode kaart, zette Feyenoord op voorsprong door Drommel in de korte hoek te verschalken.





Gelijkmaker Aitor

Nadat een vrije trap van Aitor eerst nog over het doel werkt getikt door Vermeer, was het een paar minuten later wel raak voor de Spaanse vleugelspits. Na dramatisch uitverdedigen van Toornstra pikte Aitor de bal op en via een vlotte combinatie met Vuckic liet de rechtsbuiten Vermeer kansloos.

Larsson herstelt marge

Lang kon Twente niet genieten van de gelijkmaker want even later kwamen de gastheren weer op voorsprong. Larsson kon vanaf randje zestien, geheel vrijstaand, de 2-1 binnen schieten.





Twente kan na rust geen vuist maken

Na rust werd Twente het vuur nog meer aan de schenen gelegd, want Feyenoord ging naarstig op zoek naar de 3-1. Drommel hield de Enschedeërs in het begin van de tweede helft in leven met een aantal knappe reddingen. Toch moest hij capituleren toen Bijen de bal in eigen doel kopte. Het leed werd alleen maar erger voor Twente, want Sinisterra zorgde voor de 4-1 en na een flinke blunder van Drommel zorgde Larsson voor de 5-1 eindstand.

Feyenoord - FC Twente 5-1

1-0 Berghuis (6)

1-1 Aitor (23)

2-1 Larsson (26)

3-1 Bijen (eigen doelpunt/55)

4-1 Sinisterra (67)

5-1 Larsson (88)

Arbiter: Makkelie

Geel: Selahi, Sinisterra, Vuckic

Feyenoord: Vermeer; Karsdorp (Geertruida/77), Ié, Botteghin, Haps; Fer, Kökcü (Tapia/44), Toornstra; Berghuis, Sinisterra, Larsson.

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Bijen, Schenk, Verdonk; Selahi (Berggreen/56), Busquets (Roemeratoe/63), Espinosa; Aitor, Vuckic, Nakamura (Zekhnini/60).

