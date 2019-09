FC Twente Vrouwen in eigen huis niet langs vv Alkmaar

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Tommy Stroot, want na een klein kwartier leidde de thuisploeg met 2-0. Kalma zette Twente op voorsprong en Renate Jansen verdubbelde drie minuten later de marge. Koopman deed vervolgens wat terug voor Alkmaar, want zij zorgde na twintig minuten voor de aansluitingstreffer, 2-1. Peddemors herstelde in de eerste helft de marge door de 3-1 aan te tekenen.

Na rust kwamen de bezoekers uit Noord-Holland beter in de wedstrijd en dat leidde twintig minuten voor tijd in de 3-2 van Van Velzen. Twente gaf uiteindelijk de overwinning ook nog weg, want Bos zorgde nog voor de 3-3 en daardoor blijft Twente vijfde in de eredivisie.

