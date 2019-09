Uitslagen: TVC'28 en Heino behouden volle buit in eerste klasse, Saasveldia koploper

TVC'28 versloeg Rigtersbleek en Heino was te sterk voor FC Winterswijk. In diezelfde klasse is Tubantia hekkensluiter, want de Hengeloërs gingen ook in de tweede wedstrijd onderuit.



In de 2e klasse J boekte SDC'12 een overwinning bij BWO en ook het Enschedese Suryoye won opnieuw, ditmaal bij WSV.



Een afdeling daaronder is Saasveldia de verrassende koploper in de 3e klasse A, want het won met 2-0 van LSV. Veel doelpunten in Almelo bij Luctor tegen Borne, maar het duel kende geen winnaar. Het werd 4-4.

In de 4e klasse B boekte UDI een ruime zege op Victoria'28 en wist BSC Unisson met 3-1 te winnen van Hector.





Bekijk hier de uitslagen en standen in je favoriete klasse.