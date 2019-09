Pröpper berust in nederlaag: "Kansen vlogen aan alle kanten voorbij"

"Zeker in de eerste helft hebben zij het laten liggen om de score niet te verhogen. Als je naar de tweede helft kijkt, denk ik dat wij toch nog wel wat kansjes hebben gehad. Zelfs nog de kans op de 1-0. Dus wat dat betreft baal ik toch ook wel", vertelde de aanvoerder na afloop.

Terechte zege AZ

Hij vervolgt: "Als je het spelbeeld hebt gezien kwamen we er in de eerste helft niet aan te pas. De kansen vlogen aan alle kanten voorbij eigenlijk. Wat dat betreft was het een hele vervelende middag. Hoe we normaal gesproken compact staan, zag je vandaag weinig terug. We lieten met name in de eerste helft teveel gaten vrij om AZ te laten voetballen. Dat was niet het plan dus dat hebben we verkeerd uitgevoerd."